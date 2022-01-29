الهلال الأحمر المصري يعلن إجراءات مواجهة الطقس السيء (إنفوجراف)

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الهلال الأحمر المصري من أجل مواجهة موجة الطقس الذي تشهده البلاد.

ونشر الهلال الأحمر المصرى، عبر موقعه الالكتروني انفوجراف، حول استعدادات الهلال لمواجهة الطقس السيء.

-مركز العمليات يتابع حالة الطقس.

-المركز يعمل بكامل طاقته عن طريق المتطوعين.

-أنظمة الإنذار المبكر.

-أنظمة التتبع المختلفة لأسطول السيارات.

-إرسال إشارات التجهيز لفروع الهلال الأحمر المصري على مستوى الجمهورية

-نشر الفرق المتخصصة في عمليات الإنقاذ والإخلاء.



-تقديم الإسعافات الأولية.

-إمداد الفرق بالمواد الإغاثية لتقديمها للمتضررين من مواد صحية و نفسية.

-تدريب عدد كبير من المتطوعين على عمليات الإنقاذ أثناء السيول.

-يمتلك الهلال الأحمر المصري عددا من الفرق المتخصصة في حالات الطوارى.



-الدعم اللوجيستي وخطوط الإمداد من المخازن المنتشرة على مستوى الجمهورية

-ينسق الهلال الأحمر مع أجهزة الدولة المختلفة ورئاسة مجلس الوزراء من أجل المساندة واحتواء الأزمة بشكل فعال.

تعمل جمعية الهلال الأحمر المصري كجهاز مسائد للسلطات العامة أثناء الأزمات والكوارث.

يمتلك المتطوعين سيارات دفع رباعي تمكنهم من الوصول إلي أصعب المناطق.

-قوافل الطبية وتقديم الرعاية الصحية لأهالي محافظة أسوان بناء على توحيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر.

- يمتلك الهلال 27 فرعًا فى محافظات الجمهورية وهى مرسى مطروح، الوادي الجديد، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، المنيا، المنوفية، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، أسوان، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الأقصر، سوهاج، قنا، والبحر الأحمر.

وأكدت الهلال الأحمر، أن خطة الاستعدادات لسوء الأحوال الجوية تشمل عددًا من المحاور، منها المتابعة من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات والكوارث لتتبع أحوال الطقس ورصد الإنذارات المبكرة للتقلبات الجوية وتلقي الاستغاثات، علاوة على تكثيف فرق الطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات.