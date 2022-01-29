كيف يساهم التفاح في انخفاض مستوى السكر بالدم؟.. دراسة توضح

يسير مرضى السكرى على الحافة، حيث أن هناك خط رفيع بين الأطعمة التي ترفع السكر في الدم، والأطعمة التي تمنح إشارة منسوب منخفض، والأمر هنا أكبر من معرفة ما تقوم به الأطعمة وإنما التعرف على طبيعة السكر لديك، وفي أي مرحلة أنت.

بحسب ما ذكر موقع thesun، فقد توصلت الأبحاث إلى بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تساعدك، إذا كنت بحاجة إلى خفض مستويات الجلوكوز، فمع مرض السكري من النوع الأول، لا ينتج البنكرياس الأنسولين، ولكن في النوع الثاني، تصبح خلايا الجسم مقاومة للأنسولين.

وهذا يعني أن هناك حاجة إلى كمية أكبر من الأنسولين للحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

بحثت دراسة نشرت في المجلة الدولية للأدوية والعلوم الحيوية في تأثير التفاح اليومي على الأشخاص الذين يكافحون للحفاظ على انخفاض نسبة السكر في الدم.

وفحصت الدراسة، تأثير الفاكهة على سكر الدم الصائم، وهو المستوى التالي للصيام طوال الليل، ومستويات الدهون لدى مرضى السكري من النوع الثاني، تم تقسيم 100 شخص مصاب بالمرض إلى مجموعتين إحداهما تتناول تفاحة كل يوم والأخرى لا تتناولها.

وفي ذات السياق، تم قياس مستويات السكر والدهون في البداية، وبعد أربعة أسابيع على النظام الغذائي، فتبين أن من تناول التفاح يوميًا، لاحظ الباحثون انخفاضًا مهمًا للغاية في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.

وذات الأمر بالنسبة للأشخاص في تلك المجموعة من جميع الأعمار والأجناس، لم يتم فقط خفض مستويات السكر في الدم، بل انخفضت مستويات الكوليسترول والدهون أيضًا.

ووجد الباحثون من خلال الدراسة التي قاموا بها أن تفاحة واحدة متوسطة الحجم في النظام الغذائي لمرضى السكر من النوع الثاني تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ومعايير الدهون التي تفيد صحة مرضى السكري إلى جانب الأدوية المضادة للسكري.