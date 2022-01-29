السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف يساهم التفاح في انخفاض مستوى السكر بالدم؟.. دراسة توضح

تفاح
تفاح

يسير مرضى السكرى على الحافة، حيث أن هناك خط رفيع بين الأطعمة التي ترفع السكر في الدم، والأطعمة التي تمنح إشارة منسوب منخفض، والأمر هنا أكبر من معرفة ما تقوم به الأطعمة وإنما التعرف على طبيعة السكر لديك، وفي أي مرحلة أنت.

بحسب ما ذكر موقع thesun، فقد توصلت الأبحاث إلى بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تساعدك، إذا كنت بحاجة إلى خفض مستويات الجلوكوز،  فمع مرض السكري من النوع الأول، لا ينتج البنكرياس الأنسولين، ولكن في النوع الثاني، تصبح خلايا الجسم مقاومة للأنسولين.

وهذا يعني أن هناك حاجة إلى كمية أكبر من الأنسولين للحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

بحثت دراسة نشرت في المجلة الدولية للأدوية والعلوم الحيوية في تأثير التفاح اليومي على الأشخاص الذين يكافحون للحفاظ على انخفاض نسبة السكر في الدم.

وفحصت الدراسة، تأثير الفاكهة على سكر الدم الصائم، وهو المستوى التالي للصيام طوال الليل، ومستويات الدهون لدى مرضى السكري من النوع الثاني، تم تقسيم 100 شخص مصاب بالمرض إلى مجموعتين إحداهما تتناول تفاحة كل يوم والأخرى لا تتناولها.

وفي ذات السياق، تم قياس مستويات السكر والدهون في البداية، وبعد أربعة أسابيع على النظام الغذائي، فتبين أن من تناول التفاح يوميًا، لاحظ الباحثون انخفاضًا مهمًا للغاية في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.

وذات الأمر بالنسبة للأشخاص في تلك المجموعة من جميع الأعمار والأجناس، لم يتم فقط خفض مستويات السكر في الدم، بل انخفضت مستويات الكوليسترول والدهون أيضًا.

ووجد الباحثون من خلال الدراسة التي قاموا بها أن تفاحة واحدة متوسطة الحجم في النظام الغذائي لمرضى السكر من النوع الثاني تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ومعايير الدهون التي تفيد صحة مرضى السكري إلى جانب الأدوية المضادة للسكري.

السكر أدوية مرضى السكر التفاح تناول التفاح الأنسولين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

الصحة: نعيش ذروة الإصابة بكورونا ومتوقع استمرارها حتى منتصف فبراير

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

مصدر أمنى يكشف أكاذيب رامى شعث

سجن محامي كريم الهواري 3 سنوات في انتحال صفة قضائية

«كانت بتتمرجح».. حبس عامل هتك عرض طفلة فى المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

صور

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى