ضبط 8522 قضية تموينية متنوعة خلال أسبوع

واصلت أجهزة الأمن حملاتها على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفر عن عن ضبط 8522 قضية تموينية متنوعة بينها ضبط 171 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1230 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 166,050 جنيه.

كما ضبط 24 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (299450 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8327 ) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1384,190) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (265) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (595,110 طن- 367,429 ألف عبوة غذائية – 88,396 ألف قطعة حلوى) ، وكذا ضبط (93) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (49,790 طن ، و 2340 ألف عبوة زيت طعام) .