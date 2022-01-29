بالمشرويات الساخنة.. مبادرة سكندرية تقدم الدعم لعمال شركة الصرف الصحي (لايف)

برودة قارصة وانخفاض في درجات الحرارة تشهدها عروس البحر المتوسط خلال النوة الشتوية الحالية مع هطول امطار بنسب متفاوتة، ليكون الخط الاول الذي يواجه سوء الأحوال الجوية عمال ورجال شركة الصرف الصحي المتمركزة في شوارع الإسكندرية.

لتمتد الأيادي البيضاء لتكون سبيل دعم ومساندة لعمال ورجال شركة الصرف الصحي في رسالة دعم مضمونها "شكر وتقدير لمجهوداتكم في ظل سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة".

في بث مباشر التقت "الدستور" مع محمد أحمد أحد متطوعي المبادرة السكندرية ليقول إن المبادرة جاءت فكرتها من ملاحظتنا تواجد رجال وعمال شركة الصرف الصحي ليلا ونهارا للتدخل في حين حدوث اي أزمة تابعة من النوات الشتوية.

"سندوتشات الدجاج واللحم، النوتلا وأيضا الشوربات الساخنة من البليلة والعدس" هذا سبيل المبادرة السكندرية لتقدير الشكر لكل الشقيانين الباحثين عن كسب رزق يومهم في شوارع عروس البحر المتوسط.

واصل أحمد أن “ردود الفعل المفرحة التي نتلقاها من جنود شركة الصرف الصحي، هي الدافع لاستمرانا، لتواصل المبادرة دعمها لجنود الشتاء طوال فترة سوء الأحوال الجوية”.

يتابع أحمد أن هناك استجابة نتلقاها من الأيادي الخيرية للانضمام للمبادرة والمساعدة في تقديم وجبات التدفئة للشقيانين، وهذا ما نبغي الوصول له وتحقيقة لتقديم أكبر دعم ومساندة لكل من يضطره عمله للتواجد في الشارع في ظل الأجواء المتقلبة.

وشهدت عروس البحر المتوسط تحسنا ملحوظا في الطقس لتسطع شمس المدينة، وترتفع درجات الحرارة نسبيا بعد مرور المحافظة بموجة الطقس السىء خلال الأيام الماضية.

وتباعا لاخر تحديث للخرائط الجوية اليوم السبت فمن المتوقع أن تشهد محافظة الاسكندرية أمطار متوسطه الشدة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث من 50-60% تقريبا على أن تخف شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

اللايف