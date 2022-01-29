أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين والرياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 16 8

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 16 8

طنطا 16 8

شبين الكوم 16 8

دمنهور 16 8

بلطيم 16 8

مطروح 15 8

السلوم 15 8

سيوة 16 3

بورسعيد 17 8

دمياط 17 8

الزقازيق 16 8

المنصورة 16 8

الإسماعيلية 17 7

السويس 17 8

العريش 17 8

رفح 17 8

رأس سدر 17 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

كاترين 11 2-

الطور 18 9

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 19 11

مرسى علم 20 10

الفيوم 17 5

بنى سويف 17 5

المنيا 17 6

أسيوط 17 5

سوهاج 17 5

قنا 17 6

الأقصر 18 7

أسوان 19 8

إدفو 19 7

أبوسمبل 18 7

الوادي الجديد 19 4

شلاتين 22 11

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11