حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة شقة فى عين شمس

أمرت نيابة عين شمس، اليوم السبت، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة شقة سكنية في عين شمس.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات، واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وأمرت النيابة بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف غموض واقعة سرقة مقتنيات من داخل شقة بعين شمس.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة بعض المقتنيات من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عنصرا إجراميا "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق، والدخول من الشباك"، وتم بإرشاد ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.