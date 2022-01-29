السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 59.3 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية للسنغال خلال 2021

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن قيمة الصادرات المصرية للسنغال 59.3 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 60.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%، بينما ارتفعت  قيمة الواردات المصرية من السنغال  لتصل إلى 1.8 مليون  دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل  1.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسنغال 61.2 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 62.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها  1.8%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسنغال 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 848 ألف دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 73.6%، بينما بلغت قيمة تحويلات السنغاليين العاملين في مصر 855 ألف دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 65.9%.

وسجل عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان السنغال   17.2 مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السنغال طبقــا لتقـديـرات البعثة 500 مصري حتى نهاية 2020، بينما بلـغ عدد المصريين بالسنغال طبقاً للمسجلين بالبعثة  250 مصري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد استقبل صباح اليوم بقصر الاتحادية الجديدة رئيس السنغال ماكي سال حيث أجريت مراسم استقبال رسمية وتم عزف السلاميين، لتبدأ جلسة مباحثات بين الطرفين. 

الاحصاء صادرات مصر السنغال واردات تحويلات

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