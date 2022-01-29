37 إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا فى الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الجمعة 37 حالة إصابة جديدة، محلية العدوى، بكوفيد- 19.

وسجلت مقاطعة تشجيانج، شرقي الصين، 18 حالة جديدة محلية العدوى أمس الجمعة، جميعها في مدينة هانجتشو، حاضرة المقاطعة.

ومن بين حالات العدوى المحلية الأخرى، تم تسجيل خمس حالات في كل من بكين وتيانجين، وثلاث حالات في شينجيانج وحالتين في هيلونججيانج وحالة واحدة في كل من خبي وشانشي وخنان وفيلق شينجيانج للانتاج والتعمير، بحسب ما أوردته وكالة

أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وسجل البر الرئيسي الصيني أيضا 22 حالة إصابة بكوفيد19- وافدة من الخارج أمس الجمعة.

وقالت اللجنة إنه لم يتم تسجيل حالات جديدة يشتبه في إصابتها بكوفيد19- أو حالات وفاة جديدة أمس.

وذكرت اللجنة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد19- في البر الرئيسي الصيني، والذي يشمل الحالات المحلية والوافدة، وصل الى 105934 حالة حتى أمس الجمعة.

ولا يزال هناك 2127 مريضا يخضعون للعلاج، بينهم ثمانية في حالة خطيرة.

وتوفي إجمالي 4636 مريضا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني منذ تفشي الجائحة قبل أكثر من عامين.

في سياق متصل، طلبت لجنة الصحة الوطنية الصينية من مؤسساتها الطبية المجتمعية، العمل على تحسين قدرتها على التحديد المبكر لحالات كوفيد-19، حيث تشهد البلاد المزيد من الرحلات عبر مناطقها خلال عطلة عيد الربيع المقبلة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، حذرت اللجنة في بيان لها من الوضع المعقد والجسيم في المعركة ضد كوفيد-19 حالياً، حيث تواجه الصين ضغطاً متزايداً في الاستجابة الوبائية مع ذروة السفر للاحتفال بالعيد.

وحثّت اللجنة السلطات المحلية على توجيه وإرشاد مراكز الصحة في كل من المناطق الحضرية والريفية لتعزيز إدارة عيادات الحمى، والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها في أقرب وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى داخل المستشفيات.