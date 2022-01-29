الرئيس السنغالى يؤكد ضرورة حل أزمة سد النهضة عن طريق الحوار

أكد الرئيس السنغالي “ماكي سال” اليوم السبت في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة حل أزمة سد النهضة عن طريق الحوار.

وتابع: ننتظر دعمًا مصريًا خلال رئاسة السنغال للاتحاد الإفريقي.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السنغالي ماكي سال التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكبير بقصر الاتحادية، كما استعرض الرئيسان حرس الشرف وتم عزف السلام الوطنى لكلا البلدين.

وفي 2021، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الفرنسية باريس مع الرئيس السنغالي "ماكي سال".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أشاد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها السنغال في منطقة غرب إفريقيا، مؤكدًا استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السنغالي في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، وذلك اتصالًا بنتائج الزيارة الثنائية الناجحة التي قام بها السيد الرئيس إلى العاصمة السنغالية داكار في إبريل 2019.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس السنغال أشاد من جانبه بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، معربًا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومثمنًا الدور المصري الحيوي في سبيل العمل على تحقيق التنمية الشاملة وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية من خلال المشاركة بخبراتها المتنوعة وتسخير إمكاناتها المتميزة.

وقال الرئيس السيسي في المؤتمر: أعرب عن اعتزازي لما يجمع بين مصر والسنغال من روابط ممتدة، وتابع: كدت على ضرورة تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية لبناء كوادر وطنية في السنغال.

وأضاف: دعم الرئيس السنغالي في رئاسة الاتحاد الإفريقي ونثق في قيادته الحكيمة في التصدى للتحديات الراهنة.