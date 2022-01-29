مصرع وإصابة 3 فى حادث انقلاب ملاكى بشارع فيصل

لقي شخصان مصرعهما بينما أُصيب آخر في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

وتلقى الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب بشارع فيصل بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص، تبيَّن أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدم بالرصيف مما تسبب في مصرع شخصين وإصابة آخر.

وجرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم علاج المصاب بمكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وما تزال التحقيقات مستمرة.