السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء التحقيق في اتهام سيدة بالاعتداء على صاحب محل بسنجة في حلوان

ضبط سيدة
ضبط سيدة

بدأت جهات التحقيق بحلوان، اليوم السبت، إجراءاتها  في اتهام سيدة بالتعدي على صاحب محل بويات، هي وزوجها، بمنطقة كفر العلو بمدينة حلوان، بسبب خلافات بينهم.

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة، مقطع فيديو متداولا، تظهر خلاله سيدة تحمل سلاحا أبيض- سنجة، وتعتدي بها على صاحب محل للحديد والبويات بمنطقة كفر العلو في مدينة حلوان؛ بسبب خلافات بينهما.

وبعد فحص الأجهزة الأمنية لمقطع فيديو المتداول، تبين أن السيدة التي ظهرت خلاله، تدعى: نصرة محمد، تعتدي على صاحب محل بمدينة حلوان بسلاح أبيض، وتحاول تهشيم سيارة متوقفة، وذلك بالاشتراك مع زوجها ويدعى: عبد الناصر، وحاول الأهالي التدخل لمنعها، وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط المتهمة.

وزارة الداخلية قسم شرطة اجراءات الداخلية أمن مقطع فيديو الأجهزة الأمنية صاحب محل قسم شرطة حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

طقس اليوم.. صقيع وأمطار ورياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

مصر تستقبل نحو 4 ملايين جرعة «أسترازينيكا» من المملكة المتحدة (صور)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 29-1-2022

أسرة ياسر رزق: العزاء بمسجد المشير بالقاهرة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة