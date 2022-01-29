بدء التحقيق في اتهام سيدة بالاعتداء على صاحب محل بسنجة في حلوان

بدأت جهات التحقيق بحلوان، اليوم السبت، إجراءاتها في اتهام سيدة بالتعدي على صاحب محل بويات، هي وزوجها، بمنطقة كفر العلو بمدينة حلوان، بسبب خلافات بينهم.

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة، مقطع فيديو متداولا، تظهر خلاله سيدة تحمل سلاحا أبيض- سنجة، وتعتدي بها على صاحب محل للحديد والبويات بمنطقة كفر العلو في مدينة حلوان؛ بسبب خلافات بينهما.

وبعد فحص الأجهزة الأمنية لمقطع فيديو المتداول، تبين أن السيدة التي ظهرت خلاله، تدعى: نصرة محمد، تعتدي على صاحب محل بمدينة حلوان بسلاح أبيض، وتحاول تهشيم سيارة متوقفة، وذلك بالاشتراك مع زوجها ويدعى: عبد الناصر، وحاول الأهالي التدخل لمنعها، وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط المتهمة.