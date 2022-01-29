التحقيق في مقتل ربة منزل على يد زوجها بالزاوية الحمراء

تباشر جهات التحقيق بشمال القاهرة، التحقيق في مقتل ربة المنزل، على يد زوجها، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا بوجود جثة لسيدة داخل شقة بدائرة القسم الزاوية الحمراء، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة ربة منزل، تدعى (إيمان.م)، وبفحص الجثمان تبيَّن وجود آثار اعتداء بالضرب المبرح.

وتبيَّن خلال التحريات، أن الزوج اعتدى على زوجته بالضرب المبرح حتى وقعت على الأرض، ولفظت أنفاسها الأخيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.