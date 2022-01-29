الهند: تسجيل 235 ألفا و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند وألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 9.853.777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت تسجيل 235 ألفا و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 40 مليونا و858 ألفا و241 مصابا.

وأفادت الوزارة الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية اليوم - بأنه تم تسجيل 871 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 493 ألفا و198 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 335 ألفا و939 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 38 مليونا و360 ألفا و710 أشخاص.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و618245 بعد تسجيل 189166 إصابة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117666 بعد تسجيل 182 وفاة جديدة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 369.9 مليون إصابة حتى صباح اليوم السبت.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0500 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 369 مليونا و910 آلاف و181 حالة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و649 ألفا و714 حالة وفاة.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.