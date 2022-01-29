انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة بالمرج

قررت جهات التحقيق بالمرج، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.