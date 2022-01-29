السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة بالمرج

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بالمرج، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات  لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المعمل الجنائي الحماية المدنية أمن خسائر شقة قسم شرطة

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