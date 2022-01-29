السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. انطلاق أولى حلقات مسلسل «نقل عام».. اعرف المواعيد وتفاصيل الأحداث

مسلسل نقل عام
مسلسل نقل عام

تنطلق مساء اليوم السبت، أولى حلقات مسلسل «نقل عام»، الذي يخوض بطولته النجم محمود حميدة، على شبكة قنوات «ON E» الفضائية، وخلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم المسلسل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة تفاصيل وموعد عرض المسلسل؛ «الدستور» ينشرها خلال السطور التالية.

 

مواعيد «نقل عام»

تُعرض حلقات مسلسل «نقل عام» من السبت إلى الأربعاء، على شاشة قناة «ON» العامة فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ويتم إعادتها مرة أخرى في تمام الساعة الثانية صباحًا والإعادة الثانية في تمام الواحدة ظهرًا.

 

بينما يعرض على قناة «ON DRAMA» في تمام الساعة العاشرة مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا والإعادة الثانية في العاشرة صباحًا، والإعادة الثالثة في تمام الرابعة عصرًا.

 

كما يتوافر المحتوى كاملًا وبشكل حصري عبر منصة «Watch It» الرقمية، باعتبار أن هذا العمل الأضخم انتاجيًا فى الموسم الدرامي الشتوي، خاصة أنه يضم نخبة كبيرة من الفنانين ويمثل عودة النجم محمود حميدة للدراما المصرية بعد غياب 5 سنوات منذ عرض «الأب الروحي» عام 2017.

 

ويواصل فريق العمل، بقيادة المخرج عادل أديب، تصوير الجزء المتبقى من أحداث المسلسل، على قدما وساق، لدخول معظم أبطال المسلسل لتصوير أعمالهم الدرامية الرمضانية المقبلة، حيث يتبقى لهم حوالى 30%، من إجمالى أحداث المسلسل، خاصة أن فريق العمل بدأ تصوير الأحداث بداية نوفمبر الماضى، فى أكثر من منطقة منهم مدينة السادس من اكتوبر، وشبرا، والتحرير، ومطار القاهرة.

 

تفاصيل مسلسل «نقل عام»

مسلسل «نقل عام» تدور أحداثه فى إطار اجتماعى عائلى من خلال 30 حلقة، وقال المؤلف وليد خيرى فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن خلال الأحداث يتم مناقشة العديد من  القضايا الهامة منها الانفجار السكانى، والسوشيال ميديا ومدى خطورة استخدامه بطريقة سلبية، وتجارة الأعضاء، والثأر، والعديد من القضايا الاجتماعية التى تخص المرأة.

أبطال وصناع «نقل عام»

«نقل عام» يسجل أول تعاون مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، بينما يسجل االتعاون الثاني بين محمود حميدة والمنتج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز بعدما قدم معه مسلسل «الأب الروحي» الجزء الأول عام 2017.

ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.

نقل عام
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وائل لطفي

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