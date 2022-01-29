السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاصمة الهندية ترفع حظر التجول بعد تراجع إصابات كورونا

الهند
الهند

أعلنت السلطات الهندية رفع حظر التجول في العاصمة نيودلهي في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد تراجع إصابات كورونا.

 

وسمحت السلطات بإعادة فتح المطاعم والأسواق يوم الجمعة بعد انخفاض كبير في الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

 

وأوضح ممثل الحكومة الاتحادية في دلهي، أنيل بايجال، أنه بموجب الأوامر الجديدة ستظل المدينة خاضعة لحظر التجول ليلا وستبقى المدارس مغلقة.

 

وصرح بأنه سيسمح للمطاعم والحانات ودور السينما بالعمل بسعة تصل إلى 50 بالمئة وسيقتصر عدد الأشخاص في حفلات الزفاف على 200 شخص.

 

كما تقرر تخفيف القيود تدريجيا مع ضمان الالتزام بالسلوكيات الملائمة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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