ضبط 76 مهاجرا غير شرعى على السواحل التونسية

تمكنت قوات الحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية التونسية من ضبط 76 شخصًا، حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية عن طريق السواحل التونسية.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان - أنها ضبطت 6 عمليات هجرة غير شرعية عن طريق التسلل أو المراكب، حيث تم ضبط مركب بحري على متنه 11 مهاجرًا بينهم 4 أشخاص مبلغ عن تورّطهم في قضايا، وتمّ القبض على صاحب المركب، موضحة أن القوات بمنطقة الزهراء التونسية تمكنت من ضبط 6 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّات عبور الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية.

وأضافت أن القوات ضبطت أيضا 12 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة نابل (بسواحل قربة) حاولوا عبور الحدود البحريّة، وضبط المركب، كما تمكّنت القوات بجربة (بسواحل حومة السوق) من ضبط مركب بحري على متنه 13 مهاجرًا غير شرعي.

وأوضحت أنه تم ضبط 8 مهاجرين غير شرعيين- بينهم شخصين يحملان جنسيّة أجنبيّة - بمنطقتي سيدي يوسف والكرنيش، مشيرة إلى أنه تم ضبط مركب صيد على متنه 26 مهاجرًا غير شرعي يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة، بمنطقة صفاقس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العامة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 5 آلاف و144 شخصًا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان ، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي وحتى الآن بلغ 6 ملايين و217 ألفًا و64 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و579 ألفًا و158 شخصًا، بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و637 ألفًا و906 أشخاص بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقًا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونًا و722 ألفًا و944 جرعة، فيما بلغ عدد المسجلين على المنظومة الصحية 7 ملايين و821 ألفًا 721 شخصًا، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.