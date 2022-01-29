السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضبط 76 مهاجرا غير شرعى على السواحل التونسية

مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين

تمكنت قوات الحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية التونسية من ضبط 76 شخصًا، حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية عن طريق السواحل التونسية.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان - أنها ضبطت 6 عمليات هجرة غير شرعية عن طريق التسلل أو المراكب، حيث تم ضبط مركب بحري على متنه 11 مهاجرًا بينهم 4 أشخاص مبلغ عن تورّطهم في قضايا، وتمّ القبض على صاحب المركب، موضحة أن القوات بمنطقة الزهراء التونسية تمكنت من ضبط 6 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّات عبور الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية.
وأضافت أن القوات ضبطت أيضا 12 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة نابل (بسواحل قربة) حاولوا عبور الحدود البحريّة، وضبط المركب، كما تمكّنت القوات بجربة (بسواحل حومة السوق) من ضبط مركب بحري على متنه 13 مهاجرًا غير شرعي.
وأوضحت أنه تم ضبط 8 مهاجرين غير شرعيين- بينهم شخصين يحملان جنسيّة أجنبيّة - بمنطقتي سيدي يوسف والكرنيش، مشيرة إلى أنه تم ضبط مركب صيد على متنه 26 مهاجرًا غير شرعي يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة، بمنطقة صفاقس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العامة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 5 آلاف و144 شخصًا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان ، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي وحتى الآن بلغ 6 ملايين و217 ألفًا و64 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و579 ألفًا و158 شخصًا، بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و637 ألفًا و906 أشخاص بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقًا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونًا و722 ألفًا و944 جرعة، فيما بلغ عدد المسجلين على المنظومة الصحية 7 ملايين و821 ألفًا 721 شخصًا، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

قانون وزارة غير شرعيين يوسف عمل الحدود طريقة غير شرعية هجرة تونس أشخاص وزارة الداخلية هجرة غير شرعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

حالة الطقس في مصر.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل والوجه البحري

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ياسر رزق: «صلى الفجر ونطق الشهادتين»

محمد الباز يكشف عن كنز تركه ياسر رزق قبل وفاته

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة