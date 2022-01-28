«النوة مستمرة».. رياح شديدة وأمطار متواصلة على الإسكندرية ( فيديو)

تجددت الأمطار على محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، حيث تعرضت المدينة الساحلية لأمطار غزيرة متواصلة بالتزامن مع نوة الكرم والمنخفض الجوي، والعاصفة التي ضربت البلاد.

وتجتاح نوة الكرم محافظة الإسكندرية في نهاية شهر يناير وتستمر لمدة 7 أيام، ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.

وكانت شهدت المدينة الساحلية اليوم سقوط أمطار متواصلة، صاحبها انخفاض في درجة الحرارة، ونشاط في حركة الرياح، لليوم الثالث على التوالي من موجة الطقس السيء التي تعرضت لها عروس المتوسط.

ومن جانبه، حذر اللواء محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، من حالة الاضطراب الجوي، التي بدأت منذ يوم الأربعاء، ووجه العاملين وفرق الطوارئ المتمركزة بأنحاء محافظة الإسكندرية بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوخي اقصي درجات الحيطة والحذر أثناء العمل.

وأكد علي استمرار حالة الاستعداد للأمطار بالشركة منذ مساء يوم السبت الماضي، واستمرار تمركز السيارات والمعدات وفرق طوارئ الشركة وحتى استقرار الحالة الجوية.

بينما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة بالتواجد الميداني لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

وشدد «الشريف» على استمرار المتابعة بالشوارع ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.



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امطار غزيرة على الإسكندرية

امطار غزيرة على الإسكندرية

امطار غزيرة على الإسكندرية