الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

يرويها مصورها.. حكايات من دفتر الأميرة «ديانا»

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

«أنور حسين» هو المصور الأشهر في حياة الأميرة ديانا، وكّون معها علاقة صداقة قوية جعلته يستحق هذا اللقب عن جدارة، ذلك بحسب ما ورد في موقع «people». 

أنور حسين يشارك قصص الصور التي التقاطها للأميرة ديانا

التقط المصور أنور حسين هذه الصورة لديانا في أستراليا عام 1983 بعد لحظات من رحيل تشارلز، ويقول: «كانت لديها طريقة حكيمة في إظهار مزاجها سواء كانت سعيدة أو غير سعيدة».

جاهزة للكاميرا

«يمكنك رؤيتها تنتقل في كل مكان تنظر إلى الأسفل، لتصبح أقوى وهو ما كان عليها أن تفعله، أرادت أن تثبت أنها كانت شجاعة بما يكفي لفعل ما تريد».. هكذا يحكي المصور عن المشاعر التي لاحظها عليها أثناء جلسات التصوير.

دردشة ديانا

اقتربت الأميرة من «أنور» أثناء رحلة جوية في منتصف التسعينيات، ويقول المصور عن هذه الليلة، إن كل الأضواء كانت خافتة والملل يسيطر على الحالة العامة للرحلة، وجاء ديانا لمصورها الخاص تسأله، هل يمكنني الدردشة؟

وأثناء هذه الدردشة تعرفت ديانا على زوجة المصور، اسمها ومن تكون، وكانت تسأل عن تفاصيل الزواج عندما يكون الزوجان من ديانات مختلفة.

الأهرامات

في اليوم السابق على ذهاب ديانا لرؤية الأهرامات في عام 1992 تمت دعوتنا من قبل شركة دعاية، لتناول المشروبات، وقالت لي عندما يطلب مني الناس الوقوف أمام أماكن مثل الأهرامات، أشعر بالحرج، خاصة عندما أكون بمفردي.

 ويقول المصور أنه قال لها: "يمكنك بسهولة التظاهر بأنك أحد أفضل العارضين في العالم" فقالت: «أنا لا أحب التصنع لكنني سأفعل ذلك بسرعة كبيرة ومرة ​​واحدة ويمكنك التقاط الصورة»، وكانت هذه الجولة من أفضل الجولات التي خرجنا فيها سويًا أنا والأميرة ديانا، والتي أكتشف شيء جديدًا عنها في كل مرة ألقاها فيها، حتى رحلت.

انو حسين مصور ديانا حكايات من دفتر ديانا الاميرة ديانا اميرة القلوب

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