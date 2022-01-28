الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرنا في روسيا يشارك في إحياء الذكرى الـ60 لزيارة رائد الفضاء «جاجارين» إلى مصر

السفير نزيه النجاري
السفير نزيه النجاري

شارك السفير نزيه النجاري، سفير  مصر في روسيا، في إحياء الذكرى الستين لزيارة رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين إلى مصر.

وألقى السفير النجاري، كلمة خلال الاحتفال، سلط فيها الضوء على أبرز محطات الزيارة، بما فيها لقاء رائد الفضاء الروسي بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي قلده وسام قلادة النيل.

وأبرز السفير المصري الإنجاز التاريخي لجاجارين كأول إنسان يقوم برحلة إلى الفضاء.

تبادل إنساني بين مصر وروسيا

وشارك في الاحتفال ممثلون عن وزارة الثقافة الروسية ومدير متحف جاجارين وبعض أفراد عائلة رائد الفضاء الروسي، كما شارك في الاحتفال الملحق الثقافي في موسكو الدكتور محمد السرجاني.

ويأتي هذا الاحتفال في سياق عام التبادل الإنساني المصري - الروسي (2021-2022) والذي يشهد تنظيم عدد من الفعاليات المختلفة بالتبادل على امتداد إقليمي البلدين.

مصر روسيا سفير مصر رائد الفضاء التبادل الإنساني جمال عبد الناصر

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