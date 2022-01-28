مؤمن المحمدى: الاحتلال الإنجليزى أول من جاء بكرة القدم إلى مصر

قال الكاتب الصحفى مؤمن المحمدى مؤلف كتاب "الدورى المصرى"، إن الاحتلال الإنجليزى لمصر هو أول من جاء برياضة كرة القدم فى مصر ومن بعد كذلك اتخذت رياضة كرة القدم طابعها الخاص بالمجتمع المصرى.

وأضاف "المحمدى" خلال مناقشة كتابه الجديد "الدورى المصرى" فى قاعة "كاتب وكتاب" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ٥٣، أن الكتاب يرصد تتبع مواسم الهبوط فى الدورى المصرى، وأن كرة القدم فى بداياتها بمصر كانت تلعب فى الشوارع وهو ما ساهم فى انتشارها.

من جانبه؛ أكد الدكتور عادل سعد الذى أدار اللقاء، أن هذا الكتاب يرصد تاريخ الرياضة المصرية خاصة بدايات كرة القدم.



وسيتم الاحتفاء بمركز الثقافة والأدب من الراحلين، منهم الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور شاكر عبد الحميد، وزيرة الثقافة الأسبق، والدكتور فوزي فهمي.



وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمسة ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرين ومتخصصين في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.