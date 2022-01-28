تعرف على الكتب الأكثر مبيعًا في جناح «القومي للترجمة» بمعرض الكتاب

تصدر كتاب "العلم عند العرب" من ترجمة عبد الحليم النجار ومحمد يوسف موسى قائمة الأكثر مبيعًا في جناح المركز القومي للترجمة في اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب،يليه كتاب "التفسير الإبداعي للاحلام" من ترجمة أيمن عزام ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي:"المحتوى في علم الكلام :التراث العربي اليهودي" من ترجمة أحمد محمود هويدي،"اليهود في الامبراطورية العثمانية:صفحات من التاريخ" من ترجمة أنور إبراهيم ،"تاريخ أوروبا في العصر الحديث 1789-1950" من ترجمة أحمد نجيب هاشم و وديع الضبع، "تاريخ العرب العام"من ترجمة عادل زعيتر ،"لغز الوعي" من ترجمة عمرو شريف،"سلسلة العلماء صغار السن (الفيزياء المبهرة) من ترجمة أحمد سمير سعد"،"مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي" بجزئيه من ترجمة إبراهيم الدسوقي شتا،"قصة الفيزياء" من ترجمة محمد جمال الدين الفندي و" مدخل إلى الايدلوجيات السياسية" من ترجمة محمد صفار.



وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار"هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».