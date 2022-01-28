طاولات الرسم والتلوين مصدر بهجة للصغار بمعرض كتاب الطفل (صور)

تواجدت طاولات رسم وتلوين بمعرض كتاب الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣ اليوم الجمعة، المقام مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والتي كانت مصدر سعادة وبهجة للعديد من أطفال المعرض خلال زيارتهم له.

والتف عشرات الأطفال حول طاولات الرسم والتلوين بمعرض التلوين لخوض التجربة بأنفسهم تحت إشراف بعض المدربين والذين حرصوا على إسعاد الأطفال قدر الإمكان من خلال رسم وتلوين الأشكال الكارتونية وغيرها من الرسومات.

وشهد معرض كتاب الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب زحام شديد من قبل الأهالي والأطفال اليوم الجمعة، في دورته الـ ٥٣، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتوافد العديد من زوار المعرض على معرض كتاب الطفل بغرض تنزه أطفالهم وتعريفهم على الثقافات والألعاب المختلفة.

وتوافد مئات المواطنين منذ الصباح الباكر على معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الثاني بغرض اقتناء العديد من الكتيبات، وحرص جميع الوافدين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات الطبية خلال التجول بالمعرض.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، الأربعاء26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار"هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.



وسيتم الاحتفاء بمركز الثقافة والأدب من الراحلين، منهم الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور شاكر عبد الحميد، وزيرة الثقافة الأسبق، والدكتور فوزي فهمي.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمسة ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرين ومتخصصين في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.