رفع 50 طن مخلفات وقمامة بقرى وأحياء المنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بالأحياء والقرة، حيث تمكنت من رفع 50 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.

ومن جانبه، قال أشرف فرغلي، رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة. حسين، بمواصلة قسم البيئة بالقرية باستمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الزراعية والصلبة والأتربة، إذ قام برفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التابعة لها، ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محمد عبد العظيم، رئيس حي وسط المدينة استمرار أعمال النظافة، حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع وأروقة الحي، ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على بيئة صحية خالية من الأمراض.

بينما أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي فى إطار متابعات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا لتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطن لتفادى انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرا إلى قيامه بتوجيه رؤساء القرى والاحياء بمتابعة أعمال النظافة بالقرى.