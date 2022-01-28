الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «الأوقاف» بالفيوم يفتتح مسجد السيدة زينب بالنزلة (صور)

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يفتتح مسجد السيدة زينب بالنزلة

أعلن  الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد السيدة زينب بقرية النزلة، مؤكدًا تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

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وألقى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة صلاة الجمعة، والتي تحدث خلالها عن التحلي بمكارم الأخلاق، وقام أبو حبيب، بأداء خطبة الجمعة بعنوان "حق الوطن والتضحية في سبيله"، بحضور الشيخ دهمان أحمد، مدير إدارة أوقاف الشواشنة، والمهندس كمال سلومة، رئيس مجلس ومدينة يوسف الصديق، نائبًا عن الدكتور الوزير أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

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يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، بافتتاح المساجد وتشييدها والقيام على خدمتها إيمانًا منها برسالتها العظيمة التي اصطفاها الله تعالى لها.

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وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يفتتح مسجد السيدة زينب بالنزلة

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وائل لطفي

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