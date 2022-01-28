تكثيف المرور والمتابعة على مستشفيات الغربية لمتابعة سير العمل

كثفت مديرية الصحة بالغربية، جولاتها للإشراف والمتابعة على مستشفيات المحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لضمان سير العمل وانتظام الرعاية والخدمات العلاجية للمرضى.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار وتكثيف المرور اليومي على المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى.

وقام الدكتور أيمن عباس عضو إدارة الطب العلاجي، رافقه لجنة مكبرة من المديرية، بجولة لتقييم مخازن الأكسجين والمرور على نسب الإشغال مستشفى السنطة المركزي، ومتابعة سير العمل، ومدى توافر أدوية الطوارئ بها وتوافر جميع المستلزمات، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة سير العمل والتزام الطاقم الطبي، وما تم من تلافي السلبيات والمرور على الأقسام الداخلية والحضانات ومركز الكلى الصناعي ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى والجودة.