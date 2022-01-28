قاعة ضيف شرف معرض الكتاب تستضيف ندوة «الترجمة أداة للدبلوماسية الثقافية»

شهدت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة تحت عنوان " الترجمة أداة للدبلوماسية الثقافية بحضور نيكوس باكوناكيس، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين العرب وإدارة كاترينا فرانجو.

قال كاترينا فرانجو اننا سعداء بحضورنا معرض القاهرة الدولي للكتاب، ونسعي لتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين وفي مختلف المجالات، ونعتقد ان الكتاب منتج للفكر وثقافي يحتاج الي صناعة كبيرة، وعن لماذا نحن هنا اليوم، لاننا نريد ان يتم طباعة كتب ونشر لمصريين وعرب داخل اليونان والعكس، وتامدوا ان هناك كتاب شباب لديهم اعمال مميزة، وهذه اول خطوة تمت، وهذا قد لايكفي فهناك صفة مهمة نحن نحرص عليها هي لدى الناشرين. الذين يلعبون دور في نشر المنتج الثقافي.

وتابع: نحن هنا لنتحدث عن إمكانية جديدة تقدمها وزارة الثقافة اليونانية لبرنامج يعطي الامكانية لمعرفة الكتاب اليونانين ونحن نكمل هنا هذه السلسلة بترجمة الاعمال اليونانية. وسيتحدث نيكوس باكوناكيس عن هذا بالتفصيل.

تقول الكاتبة فرانجو. انا وكيلة لكتاب ومبدعين يونانيين ولدي حقوق العديد من الكتاب اليونانين ومحي الي هنا بمثابة رحلة استكشافية وفتح باب للعلاقات الثقافية والمعرفة، ونبدأ اليوم بالمساعدة التي تتاح عبر وزارة الثقافة اليونانية عن تنمية الثقافة اليونانية

ومن جانبه قال نيكوس باكوناكيس هو رئيس لجنة برنامج جيرت ليت موسسة مشغولة بمساندة ودعم وترجمة الادب اليوناني، وهذا البرنامج تم انشادة عبر وزارة الثقافة اليونانية، هدفه الربط بين ابداع ابيونان بالعالم عبر الترجمات.

والبرنامج للاتحاد الاوروربي ومري ايضا ان الاعضاد ليس فقط دول بل الناطقين بلغة واخدة. مثل لوتنيا واسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة ودويلة تويلز.



وتابع ان الهدف الاساسي لليونان مدولة ضيف شرف لمعرض القاهرة بوصفه اكبر معارض العالم، هو القاء الضوء على المؤسسة.

نقوم بدعم اقتصادي لمختارات في الادب وموجه لدور النشر اليونانية لتقديم كتاب جدد.

وتتم طلبات المشاركة مرتين في العام من قبل الناشرين المصرين من٢٠ سبتمبر حتي مايو.

يلفت باكوناكيس إلى ان من لهم حق تقديم طلب، مؤسسات حكومية وغير حكومية، معاهد، وجامعات، الي حانب دور نشر وادباء، ووكلاء الحقوق الملكية الفكرية. وندعو الناشرون من مصر تحديدا كعاصمة ثقافية للوطن العربية ان تقدم عبر ناشريها لتقديم طلبات الدعم لنشر الاعمال الفكرية، ووهدف برنامجنا هو توسيع الانشطة في الترجمة والاقامة والاستضافة ولنشاء قاعدة بيانات للعاملين في صناعة الكتاب في مصر واليونان.

ومن جانبها لفتت كاترينا فرانجو الي ان ام المؤسسة الثقافية اليونانية امامها مستقبل وعمل كثير في هذا الجانب.

ومن جانبه؛ وجه سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين العرب الشكر لوزارة الثقافة لاختيارها دولة اليونان كضيف شرف خاصة ان العلاقات بين البلدين قديمة وكبيرة جدا.

كان من المهم التواصل مع دولة اليونان بدء ا مما نلمسه في التواصل والتعاون السياسي بين البلدين وصولا للتواصل الثقافي، وثمة تعاون مشترك بيننا وبين مختلف دول العالم سواء بدعم أَو دون دعم.

وقد احتارت اليونان تحديد طريقة التعاون عبر الدعم ، ونحتاج الي أكثر من جلسة مشتركة، ونحتاج الى العديد من الجلسات، خاصة ان لدينا مايقرب من ١٢٠٠ ناشر، مهم ان يصل لهم كيف يحصلوا على التواصل مع البرنامج، مطلوب قوائم بأسماء دور النشر، واشهر كتاب اليونان، وليست شرط كتب في سياق الرواية فقط ، نحن نحتاج ان نعرف أكثر عن اليونان.



وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».