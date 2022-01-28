أنشطة «الوزراء» خلال أسبوع.. الاحتفال بعيد الشرطة وبيان حول سد النهضة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 22 حتى 28 يناير 2022.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إرسال برقية إلى وزير الداخلية لتهنئته بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، حيث عبّر عن أصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التي ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وكذلك إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير، داعيًا أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقي.

المحاور والطرق الرئيسية

وتم استعراض تقريرًا من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن المحاور والطرق الرئيسية التي تم تنفيذها بالمدن الجديدة، حيث تمت إقامة محاور وطرق بإجمالي 1350 كم وبتكلفة تقديرية 33 مليار جنيه بخلاف الطرق الداخلية، بالإضافة إلى إلقاء كلمة مسجلة في منتدى "بناء الزخم نحو مؤتمر المناخ COP27 لتعزيز تعاون القطاعين العام والخاص في مواجهة تحديات المناخ"، حيث أشار إلى أن مصر تلتزم بالعمل بشكل شامل مع جميع الأطراف للبناء على نتائج مؤتمر "جلاسكو"، وأنها تعتزم استثمار رئاستها لمؤتمر الأطراف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والانتقال نحو الاقتصاد الاخضر.

وتضمنت الأنشطة أيضاً كما جاء بالتقرير، إصدار بيان حول سد النهضة أكد فيه حرص مصر على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزمقانونياً لاتفاق لسد النهضة يحقق المصالح المشتركة لكل من إثيوبيا ومصر والسودان، مضيفاً أن مصر تبدي اهتماماً باستئناف المفاوضاتفي أقرب وقت بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية.

وشهد «مدبولي» افتتاح فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هويةمصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، فصلاً عن استعراض أبرز محتويات العدد الثاني من مجلة "آفاق مستقبلية"، والذي يعد أحدث إصداراتمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تلقى الضوء على عدد من الاتجاهات المتوقعة خلال العام الجديد فى العديد منالمجالات المختلفة، حيث أثنى على الجهد المبذول من قبل المفكرين والخبراء المشاركين فى العدد وشكر القائمين على إخراج الإصدار بصورة علمية مشرفة.

لقاء رئيس البرلمان العربي

وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، جاء في التقرير، لقاءه مع رئيس البرلمان العربي، حيث أعرب عن تقدير مصر لمواقف البرلمان العربي المساندة لقضايا الأمة العربية، وعلى مواقفه الداعمة لمصر وقضاياها المحوريةبشكل خاص، بحضور وزير شئون المجالس النيابية، إلى جانب لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والصناعات المستهدفة بالمنطقة، وأعمال التطوير الجارية حاليًا بميناء السخنة.