30 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في دمياط.. غدًا

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاستعدادات النهائية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة "عربى - لغات"، والتى ستبدأ غد السبت، وتستمر حتى الخميس ٣ فبراير المقبل، في ١٥٧ لجنة على مستوى المحافظة و يؤديها ٣٠٣٤٩ طالب وطالبة.

كما تابعت المحافظ، جاهزية اللجان الامتحانية، بكافة الإدارات التعليمية، وتعقيمها لاستقبال الطلاب غدًا، حيث أكدت ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ووجهت أيضا بالتواصل مع الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى اللجان.

وكلفت محافظ دمياط، مدير مديرية التربية والتعليم، بتشكيل لجنة لمتابعة مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات نصف العام، لضمان وصولها للجان فى المواعيد المحددة.

من جانبه، ذكر الدكتور خالد خلف، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، لمتابعة الموقف الخاص بامتحانات الشهادة الإعدادية، والتعامل مع أي طارئ قد يحدث، وتلافيه على وجه السرعة، مشيرًا إلى أنه ووفقًا لتوجيهات محافظ دمياط بتشكيل لجنة لمتابعة مراكز توزيع الأسئلة، فقد تم فورا توجيه إدارة المتابعة وتقويم الأداء بتخصيص عضو متابعة لكل إدارة تعليمية لمتابعة سلامة حجرة الأسئلة من حيث الغلق والتشميع والتأكد من سلامة المظاريف داخل الغرفة وعدم التلاعب بها والتأكد من التزام خطوط سير توزيع الأسئلة بمسارها الصحيح ووصولها إلى اللجان قبل بدء الامتحان بوقتٍ كافٍ.