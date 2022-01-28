الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المحكمة التأديبية تعاقب عاملًا ترك المدرسة ليلًا فاقتحمها لص

المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية

عاقبت المحكمة التأديبية ببنى سويف عامل خدمات بمدرسة تابعة لإدارة بنى سويف التعليمية، بخصم 3 أيام من راتبه، بسبب عدم تواجده في الخدمة الليلية، وقيام مجهول باقتحام المدرسة وكسر الأقفال الحديدية لمعمل الأوساط وسرقة محتوياته.

وتضمنت تحقيقات النيابة الإدارية التي سلمتها في أوراق الدعوى بالمحكمة التأديبية، أن حارس الأمن يعمل في وظيفة عامل خدمات بمدرسة بإدارة بني سويف التعليمية، وذلك لأنه ترك القيام بأعمال الحراسة الليلية وعدم المبيت بالمدرسة بتاريخ 19 ديسمبر 2020 ما ترتب عليه تمكين مجهول من كسر الأقفال الحديدية بمعمل الأوسط بالدور الرابع بالمدرسة وسرقة الأصناف محددة على سبيل الحصر محضر جرد العهدة معمل الأوساط المؤرخ في 24 ديسمبر 2020 بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

صدر الحكم في القضية رقم لسنة 2021 في الدعوى 11 لسنة 8 قضائية قسم تانى النيابة الإدارية وأمرت المحكمة على جميع الاختصاص بمديرية التربية والتعليم وجميع الادارات التعليمية إخطار جميع المجازين التابعين لها ومراحل التعليم بأنواعها، وفي حالة نقل المجازين إلى جهات أخرى يتم إرسال القرار إلينا بالتوقيع مؤرخا.

المحكمة التأديبية عامل خدمات بمدرسة النيابة الإدارية حارس الأمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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