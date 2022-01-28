حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة بصفة دورية تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة وفقاً للامكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030م.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية والمجتمع المدني لتطوير منظومة النظافة وتحسين البيئة موضحاً أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة بشكل منتظم ودوري خلال الفترتين الصباحية والمسائية خاصة أماكن التجمعات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الكتلة السكنية.



وفي هذا السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز البداري والغنايم وديروط عدة حملات مكبرة لرفع المخلفات والقمامة ففي مركز البداري قامت الأجهزة التنفيذية تحت إشراف محمد حسن رئيس المركز بحملة لرفع المخلفات من نقاط تجميع القمامة وتفريغها لنقلها بعيدا عن الكتلة السكنية فضلا عن صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالطرق الداخلية بين القرى لتحسين الخدمات للمواطنين فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة خالد عويس رئيس المركز بشن حملة نظافة لرفع لكافة المخلفات على جوانب الطرق بنطاق المركز باستخدام لوادر وحاويات وسيارات القمامة والقلابات وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية حفاظاً على النظافة العامة وصحة وسلامة المواطنين وفي ديروط قامت الوحدة المحلية تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز وبالتعاون مع مسئولي المخلفات الصلبة بالمركز والمشاركة المجتمعية بحملة لرفع كافة مخلفات البناء ونواتج التطهير من على طريق ديروط الشريف وتم رفع ما يقرب من 60 طن مخلفات وذلك في إطار الحملات اليومية التي يتم تنفيذها بصفة دورية ومستمرة بمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.