الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى إطلاق عاطل النيران على 3 عمال خلال مشاجرة بالهرم

جريدة الدستور

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة إطلاق عاطل النيران علي 3 عمال بالهرم خلال مشاجرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ومناقشة المتهمين.

- نتائج التحريات

وكشفت التحريات أن المتهم ارتكب الواقعة بسبب منعه من المرور في الشارع، خلال مشاركة المجني عليهم في أعمال صيانة بالشارع، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة،  قد تلقت بلاغا يفيد بإصابة 3 عمال برش خرطوش، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بمنطقة الهرم.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين إصابة 3 أشخاص برش خرطوش، أطلقه عليهم عاطل وبصحبته شخصين آخرين.

وكشفت تحريات رجال المباحث عن هوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وأنهم ارتكبوا الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهم، بسبب مشاركة المجني عليهم في أعمال صيانة للشارع، ومنع المتهمين من المرور، وألقى رجال المباحث القبض عليهم، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة النيابة العامة بالجيزة إصابة 3 أشخاص اطلاق عاطل النيران

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وائل لطفي

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