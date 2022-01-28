الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة عامل سقط من عقار بدار السلام

جريدة الدستور

قررت جهات التحقيق بدار السلام انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة عامل بسبب سقوطه من أعلى عقار بدائرة القسم، كما صرحت النيابة بدفن الجثة بعد إصدار التقرير الطبي، مع الاستماع  لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

ويستمع رجال المباحث لأقوال أسرة المتوفى، مع تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار وفحص خلافات المجني عليه لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

كان قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغا يفيد بسقوط عامل  من أعلى عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث، وعثر على جثة عامل في منتصف العقد الخامس من العمر مصابا بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

دار السلام انتداب الطب الشرعي وفاة عامل قسم شرطة دار السلام

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