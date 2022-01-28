لخلاف على المرور.. إصابة 3 برش خرطوش أطلقه عليهم عاطل بالهرم

أصيب 3 عمال برش خرطوش، أطلقه عليهم عاطل بمنطقة الهرم، خلال مشاجرة بينهم وفر هاربا وبصحبته شخصان آخران، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

وتبين أن المتهم ارتكب الواقعة بسبب منعه من المرور في الشارع، خلال مشاركة المجني عليهم في أعمال صيانة بالشارع، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بإصابة 3 عمال برش خرطوش، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بمنطقة الهرم.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين إصابة 3 أشخاص برش خرطوش، أطلقه عليهم عاطل وبصحبته شخصان آخران.

وكشفت تحريات رجال المباحث عن هوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وأنهم ارتكبوا الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهم، بسبب مشاركة المجني عليهم في أعمال صيانة للشارع، ومنع المتهمين من المرور، وألقى رجال المباحث القبض عليهم، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.