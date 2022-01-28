استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم اليوم الجمعة، تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي فيروس "كورونا".

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 34 ألفا و408 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و144 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و980 ألفا و610 حالات والوفيات إلى 99 ألفا و882 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و608 آلاف و94 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 197 ألفا و437 حالة، كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2867 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1186 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 219 ألفا و663 حالة.. فيما ظل إجمالي وفيات "كورونا" عند 1554 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2614 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى 438 ألفا و295 حالة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتين وفاة جديدتين، ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي 2104 حالات.. حسبما ذكرت وكالة "مونتسام" المنغولية.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 12 ألفا و558 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و204 آلاف و769 حالة، كما سجلت البلاد 11424 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و32 ألفا و639 حالة، وفقا لموقع "إنفورما" الكازاخي.

كما سجلت التشيك 34 ألفا و740 إصابة جديدة ووفاة 34 شخصا إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و923 ألفا و680 حالة.. فيما بلغت الوفيات 37 ألفا و145 حالة.

وسجلت اليابان 73 ألفا و945 إصابة جديدة ووفاة 43 شخصا بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و421 ألفا و443 حالة، والوفيات إلى 18 ألفا و642 حالة.

وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية 8450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ووفاة 28 شخصا إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و415 ألفا و472 حالة، فيما بلغت الوفيات 22 ألفا و129 حالة.

وسجلت جورجيا 17 ألفا و66 إصابة جديدة ووفاة 30 شخصا بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و127 ألفا و234 حالة.. والوفيات إلى 14 ألفا و870 حالة.

فيما سجلت بوليفيا 6587 إصابة جديدة ووفاة 50 شخصا بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 841 ألفا و757 حالة.. وتبلغ الوفيات 20 ألفا و824 حالة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 16 ألفا و85 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة 24 شخصا إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 793 ألفا و582 حالة.. والوفيات إلى 6678 حالة.

وسجلت نيوزيلندا 149 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و991 حالة، بينما لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل إجمالي الوفيات عند 52 حالة.

وسجلت استراليا 39 ألفا و658 إصابة جديدة ووفاة 98 شخصا بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و468 ألفا و597 حالة والوفيات إلى 3500 حالة.

كما سجلت باكستان 8183 إصابة جديدة ووفاة 30 شخصا بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و402 ألف و70 حالة.. فيما بلغت الوفيات 29 ألفا و192 حالة.