إسبانيا: 176 وفاة و130 ألفًا و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا 130 ألفا و888 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 176 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في إسبانيا كانت يوم 3 يناير الجاري، بواقع 372 ألفا و766 إصابة، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 4 نوفمبر، 2020، بواقع 1623 حالة وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى تسعة ملايين و660 ألف و208 إصابات، والوفيات إلى 92 ألفا و767 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 89 مليونا و508 آلاف و239 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفعت إلى 366 مليونا و249 ألفا و339 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و637 ألفا و611 وفاة.