الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وحدة صحة أسرة المناخ 2 ببورسعيد قدمت 151 ألف خدمة طبية للمنتفعين

الفرق الطبية
الفرق الطبية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن أن وحدة طب أسرة المناخ 2 نجحت في تقديم أكثر من 151 ألف خدمة طبية حتى الآن لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد. 

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أن الوحدة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتخدم أكثر من 22 ألف فرد منتفع بالمنظومة الجديدة. 
 

- خدمات طب الأسرة 

وتقدم الوحدة خدمات طب الأسرة، الأسنان،  تنظيم الأسرة، متابعة الحمل، المعمل، التطعيمات، الصيدلية، الطوارئ، بالاضافة إلى خدمات مكتب الصحة، لأكثر من 6 آلاف أسرة ببورسعيد، ويمكن للمنتفعين حجز موعد الكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15344 للحصول على الخدمة والرعاية الصحية المميزة.

وتبلغ مساحة الوحدة الكلية 680 مترا مربعا، وقد شهدت تطويرا شاملا قبل تشغيلها في عام 2019، وهي عبارة عن مبنى واحد، وعدد الأسر المربوطة 9300، والأفراد 31037.

وتضم الوحدة الصحية عدد 2 عيادة طب أسرة، وعيادة أسنان، وعيادة تنظيم أسرة ومشورة، وتطعيمات ومتابعة أطفال، متابعة حمل، وتثقيف صحي أسري، وإسعافات أولية، ومعمل، وصيدلية. 

وتعد الهيئة العامة للرعاية الصحية هي أداة الدولة المصرية لتقديم الخدمات الصحية والطبية، بكافة محافظات مصر، باحترافية وجدارة إكلينيكية بأحدث التكنولوجيات، في بيئة عمل جاذبة تحقق التطوير للعاملين والرضاء للمتعاملين، في إطار متكامل من الاستدامة والنجاعة المالية. 

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