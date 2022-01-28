الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 5 تجار مخدرات بأسلحة نارية وتنفيذ 760 حكما قضائيا بأسوان

أسلحة نارية
أسلحة نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، من ضبط 5 متهمين بحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من البانجو والحشيش.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، شن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة تفتيشية موسعة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة، بناء على تعليمات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، تحت إشراف اللواء هيثم كيلانى مدير إدارة البحث الجنائي.

واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة.

أسفرت نتائج الحملة تنفيذ 760 حكمًا قضائيًا بواقع 132 حكم حبس جزئي، 30 حكم حبس مستأنف، 423  أحكام غرامات، 170 أحكام المخالفات.

يأتى ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

الأجهزة الأمنية ضبط 5 متهمين أسلحة نارية البانجو والحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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