الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«القوى العاملة» توفر 170 فرصة عمل برواتب تصل لـ 3500 جنيه بالوادي الجديد

مدير مديرية القوى
مدير مديرية القوى العاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، تلقي طلبات راغبي العمل على 170 فرصة عمل للشباب من الجنسين، بدءًا من الأحد المقبل في 5 شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 3500 جنيه فضلا عن تأمينات اجتماعية وصحية، ووسيلة مواصلات ذهابًا وإيابًا، وتوفير ملابس للعمل، ومكافآت وحوافز.

أكد أحمد حسين محمد طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، أن الفرص المطلوبة  تتمثل في 90 عاملًا تعبئة وتغليف، و15 عامل فرز، و15 عامل نزع، و3 عمال تحميل، و15 عاملًا عاديًا، و5 نجار مسلح، و5 نجار باب وشباك، و5 حداد مسلح، و2 طباخ، و2 أخصائي خطوط بلاستيك، و10 عاملًا زراعيًا، وفطايري، وحلواني، وصانع مخبوزات.

وأضاف مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن الرواتب تصل إلى 3500 جنيه، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية وصحية، ووسيلة مواصلات ذهابًا وإيابًا، وتوفير ملابس للعمل، ومكافآت وحوافز، مع توقيع عقد العمل فور بداية استلام الوظيفة.

وأشار «طليب» إلى أنه يتم تقديم الطلبات بمديرية القوى العاملة «مكتب تشغيل الخارجة والفرافرة» في أوقات العمل الرسمية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب .

وقد أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
وبين سعفان عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في هذا العام، وهدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويًا، حيث يصل حاليًا إلى   7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليًا على البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.

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أعلنت مديرية القوى العاملة الوادي الجديد فرصة عمل شركات ومصانع القطاع الخاص برواتب تصل إلى 3500 جنيه توقيع عقد العمل الحد من مشكلة البطالة حياة كريمه

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وائل لطفي

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