الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ماجدة الرومي تلتقي جمهورها بالسعودية ضمن مهرجان شتاء طنطورة.. الليلة

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

تحيي مساء اليوم النجمة اللبنانية ماجدة الرومي واحدا من أضخم حفلات المملكة العربية السعودية داخل قاعة مرايا بمدينة العلا ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وأجرت مساء أمس النجمة ماجدة الرومي البروفات النهائبة للحفل برفقة فرقتها الموسيقية حيث أعدت برنامج غنائي كبير لجمهورها السعودي يحمل العديد من المفاجآت ويجمع المزيج من الألوان الغنائية التي تتنوع بين العربية والغربية والكلاسيكية والمعاصرة ومنها “كلمات، عم يسألوني، عيناك، العالم إلنا، مطرحك بقلبي، اسمع قلبي، بمفترق طرق، حبيبي، كلمات، وبيروت”.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء ويرفع الحفل شعار “كامل العدد” حيث نفذت جميع تذاكر الحفل فور طرحها للجمهور بساعات قليلة.

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلاد شقيقها

وحرصت ماجدة الرومي أن تحتفل مساء أمس بعيد ميلاد شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي وذلك اثناء بروفات الحفل وسط حضور الأوركسترا على مسرح العلا حيث نشرت عدد من الصور التي تجمعهم سويا من داخل البروفات وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” وعلقت قائلة: “اخي و رفيق دربي كل عام وانت سندي.. كل عام وانت بالف خير عيد ميلاد سعيد”.

الجمهور السعودي يستقبل ماجدة الرومي بالورود

وفي استقبال حافل حرص الجمهور السعودي على التوجه إلى المطار لاستقبال النجمة اللبنانية ماجد الرومي مساء أول أمس الأربعاء حيث استقبلها عشاقها بالورود كما حرصت إحدى الفرق الموسيقية السعودية الكبرى على تقديم معزوفة خاصة لها فور وصولها إلى الفندق.

يذكر أن ماجد الرومي ولدت في بلدة كفر شيما بلبنان وهي ابنة عائلة موسيقية فقد شبت وهي تغني ووالدها هو حليم الرومي الذي كان وراء بروز فيروز وعاش والدها في بداية حياته في فلسطين وترعرع فيها قبل أن ينتقل إلى مصر ويلتحق بمعهد الموسيقى العربية وفي سنة 1950 التحق بمحطة الشرق الأدنى للإذاعة العربية في بيروت.

الجمهور السعودى يستقبل ماجدة الرومي بالورود السيدة ماجدة الرومي الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي النجمة اللبنانية ماجدة الرومي النجمة ماجدة الرومي تفاصيل حفل ماجدة الرومي بالسعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

البرودة مستمرة رغم توديع «هبة» مصر.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 28-1-2022

نقل صلاة الجمعة من مسجد الشرطة.. ووزير الأوقاف خطيبًا و«الحسينى» قارئًا

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بالفنانة كارولين عزمى

فرنسا تُسجل 7% نموًا في 2021

أوناش وخدمات مرورية لسحب كثافات السيارات عقب حادث أعلى كوبري الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

57563 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

وزير إسرائيلى سابق يقرّ بذنبه بمساعدة معلّمة متّهمة بالاعتداء جنسياً على قاصرات

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا