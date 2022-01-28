ماجدة الرومي تلتقي جمهورها بالسعودية ضمن مهرجان شتاء طنطورة.. الليلة

تحيي مساء اليوم النجمة اللبنانية ماجدة الرومي واحدا من أضخم حفلات المملكة العربية السعودية داخل قاعة مرايا بمدينة العلا ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وأجرت مساء أمس النجمة ماجدة الرومي البروفات النهائبة للحفل برفقة فرقتها الموسيقية حيث أعدت برنامج غنائي كبير لجمهورها السعودي يحمل العديد من المفاجآت ويجمع المزيج من الألوان الغنائية التي تتنوع بين العربية والغربية والكلاسيكية والمعاصرة ومنها “كلمات، عم يسألوني، عيناك، العالم إلنا، مطرحك بقلبي، اسمع قلبي، بمفترق طرق، حبيبي، كلمات، وبيروت”.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء ويرفع الحفل شعار “كامل العدد” حيث نفذت جميع تذاكر الحفل فور طرحها للجمهور بساعات قليلة.

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلاد شقيقها

وحرصت ماجدة الرومي أن تحتفل مساء أمس بعيد ميلاد شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي وذلك اثناء بروفات الحفل وسط حضور الأوركسترا على مسرح العلا حيث نشرت عدد من الصور التي تجمعهم سويا من داخل البروفات وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” وعلقت قائلة: “اخي و رفيق دربي كل عام وانت سندي.. كل عام وانت بالف خير عيد ميلاد سعيد”.

الجمهور السعودي يستقبل ماجدة الرومي بالورود

وفي استقبال حافل حرص الجمهور السعودي على التوجه إلى المطار لاستقبال النجمة اللبنانية ماجد الرومي مساء أول أمس الأربعاء حيث استقبلها عشاقها بالورود كما حرصت إحدى الفرق الموسيقية السعودية الكبرى على تقديم معزوفة خاصة لها فور وصولها إلى الفندق.

يذكر أن ماجد الرومي ولدت في بلدة كفر شيما بلبنان وهي ابنة عائلة موسيقية فقد شبت وهي تغني ووالدها هو حليم الرومي الذي كان وراء بروز فيروز وعاش والدها في بداية حياته في فلسطين وترعرع فيها قبل أن ينتقل إلى مصر ويلتحق بمعهد الموسيقى العربية وفي سنة 1950 التحق بمحطة الشرق الأدنى للإذاعة العربية في بيروت.