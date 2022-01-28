إحالة عاطلين تخصصا فى سرقة السيارات بالإكراه بالقاهرة الجديدة للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة السيارات بالإكراه، واعترف اللصان بسرقة السيارات من أصحابها في القاهرة، ثم مساومتهم عليها بالأموال لاستعادتها، مؤكدين أن هذه الجرائم تدر عليهم أموال كبيرة، إلا أن أحلامهم في الحصول على المال اصطدمت بيقظة الشرطة التي ضبطتهم.

وأضاف المتهمون، أنهم كانوا يستغلون المناطق النائية لتنفيذ جرائمهم، وتهديد السائقين بأسلحة نارية للتخلي عن مركباتهم.

وكان رجال الإدارة العامة للمرور، قد تمكنوا من ضبط عاطلين لقيامها بالتعدي بالضرب على سائق وإصابته وسرقة سيارته الأجرة بالإكراه فى مدينة الشروق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة "مصاب بكسر وجروح متفرقة بالجسم) إثر ادعاء واقعة سرقة بالإكراه.

- تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص وبسؤال المصاب، أقر بأنه حال سيره بالسيارة ملكه "أجرة" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما للمنطقة الجبلية الكائنة بطريق السويس بدائرة القسم، وفور وصولهم طلبا منه الدخول لطريق غير ممهد "مدق" وأثناء ذلك قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزتهما، مُحدثان مابه من إصابات واستوليا منه على سيارته وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار - الهاتف المحمول المستولى علي.

- اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة القسم، وأضافا بتخلصهما من العصا الخشبية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.