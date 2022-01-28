دلهي ترفع حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع

رفعت العاصمة الهندية دلهي، حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع، وسمحت بإعادة فتح

المطاعم والأسواق اليوم الجمعة، بعد انخفاض كبير في الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19".

وقال ممثل الحكومة الاتحادية في دلهي، أنيل بايجال، إنه بموجب الأوامر الجديدة ستظل المدينة خاضعة لحظر التجول ليلا وستبقى المدارس مغلقة.

وسيسمح للمطاعم والحانات ودور السينما بالعمل بسعة تصل إلى 50%، وسيقتصر عدد الأشخاص في حفلات الزفاف على 200 شخص.

وأضاف "في ضوء الانخفاض في الحالات الإيجابية فقد تقرر تخفيف القيود تدريجيا مع ضمان الالتزام بالسلوكيات الملائمة".

وأظهرت بيانات حكومية أن عدد الإصابات الجديدة في دلهي انخفض إلى 4291 في 27 يناير من ذروة بلغت 28867 حالة في 13 يناير.

قالت وزارة الصحة الهندية إن البلاد سجلت 251209 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 40.62 مليون. كما زادت الوفيات بواقع 627 وفاة ليصل المجموع إلى 492327.

وأشارت "إن دي تي في" الهندية إلى ارتفاع معدل الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" في الهند، وذلك بعد مؤشر اختبارات فيروس كورونا التي تعطي نتائج إيجابية وتعتبر مؤشرًا رئيسيًا لحالة الوباء- من 16.10٪ إلى 19.59٪ بينما سجل معدل الإيجابية الأسبوعي 17.75٪.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ مليونين و202 ألف و472 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 37 مليونًا و677 ألفًا و328 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 306 آلاف و357 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتجاوزت تغطية التطعيم ضد COVID-19 في الهند 163.84 كرور روبية، وتم تطعيم ما لا يقل عن 72 في المائة من السكان البالغين في الهند بشكل كامل، في حين تم تلقيح حوالي 52 في المائة من الأطفال في الفئة العمرية 15-18 عامًا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.