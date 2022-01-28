الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قديروف: على الخارجية الأمريكية أن تتعلم احترام حقوق الإنسان

رمضان قديروف
رمضان قديروف

دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف وزارة الخارجية الأمريكية أن "تتعلم احترام حقوق الإنسان، قبل إسداء النصح بذلك للآخرين".

 

وكتب قديروف على "تيليجرام": "قبل إسداء النصح باحترام حقوق الإنسان، على وزارة الخارجية الأمريكية أن تراعي هذه الحقوق هي أولا".

 

وقال: "هل جننتم هناك، أو تعرضتم لشيء من هذا القبيل... هل فقدتم عقولكم في الولايات المتحدة؟.. اسمحوا لي أن أذكركم بما قالته وزارة الخارجية الأمريكية حول البلد الذي يحتفظ بالسجناء في معتقل جوانتانامو دون محاكمة أو تحقيق".

 

وأضاف: "التعذيب في هذا المعتقل معروف للجميع لدرجة أن هوليوود تصنع أفلاما تستند إلى هذه الحقائق".

 

وجاءت تصريحات قديروف ردا على تعليقات الخارجية الأمريكية التي أعربت فيها عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن "عمليات خطف واحتجاز تعسفي" في الشيشان.

 

من جهته، وصف دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين تصريحات قديروف بأنها "رأي شخصي".

 

وفي وقت سابق ،  أعلن وزير الإعلام في الشيشان الروسية أحمد دودايف أن رئيس الجمهورية رمضان قديروف أصدر تعليماته بإزالة جميع المحتويات المسيئة لجمهورية إنغوشيا وشعبها في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال: "صدرت التعليمات من رئيس الجمهورية قديروف بإزالة جميع البيانات المعادية لأبناء وشعب إنغوشيا".

 

وأضاف: "لقد فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين الشعبين الشقيقين" الشيشاني والإنغوشي.

 

وصرح قديروف في وقت سابق بعدم وجود أي مشاكل مع إنغوشيا المجاورة.

 

وأقرت المحكمة الدستورية الروسية عام 2018 الحدود الإدارية بين إنغوشيا والشيشان بما يتفق مع الدستور، و في مارس 2019 دوّنت الحدود الجديدة في سجل الحدود الإدارية الروسية.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت جمهورية الشيشان أنه سيتم فرض قيود إضافية لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك الوصول إلى مناطق عامة معينة عبر رمز الاستجابة السريعة، في جمهورية الشيشان  وذلك وسط تفاقم الوضع الوبائي في المنطقة.

 

وقام رئيس مركز مكافحة فيروس كورونا في المنطقة، فاخيت أوسماييف، بالتوقيع على وثيقة بهذا الشأن، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.

 

وذكرت الوثيقة أنه "مع تدهور الوضع الوبائي لـ كوفيد-19 والأمراض الفيروسية التنفسية الحادة، يفرض مركز مكافحة فيروس كورونا قيودًا جديدة على أراضي جمهورية الشيشان.

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