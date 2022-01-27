«التعليم»: لن نسمح بأداء الامتحانات من المنازل لتفادى الغش

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على مناشدات أولياء الأمور بشأن السماح لطلاب الشهادة الإعدادية بامتحان المواد غير المضافة للمجموع في المنزل.

وقال الوزير في تصريح خاص: «الامتحانات في موعدها وفق الجدول ولن نسمح بامتحانات من المنازل لتفادي الغش».

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل، وشددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بضوابط الامتحانات وأن رئيس اللجنة مسئول مسئولية كاملة عن حسن سير العمل باللجنة وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة.