الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يكشف حقيقة عودة الأسئلة المقالية فى امتحانات الثالث الثانوى

طارق شوقي
طارق شوقي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تم تداوله بشأن عودة الأسئلة المقالية في امتحانات الصف الثالث الثانوي، مؤكدا أن هذا الحديث لا أساس لا من الصحة.

وفي سياق آخر، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على مناشدات أولياء الأمور بشأن السماح لطلاب الشهادة الإعدادية بامتحان المواد غير المضافة للمجموع في المنزل.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ"الدستور": «الامتحانات في موعدها وفق الجدول ولن نسمح بامتحانات من المنازل لتفادي الغش».

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل، وشددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بضوابط الامتحانات وأن رئيس اللجنة مسئول مسئولية كاملة عن حسن سير العمل باللجنة وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة.

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