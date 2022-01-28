أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 28-1-2022

تشهد أسعار الخضروات اليوم الجمعة، ثباتًا لدى التجار بالسوق المحلي، باستثناء بعض الأصناف ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.

"الدستور" تنشر خلال السطور التالية أسعار أصناف الخضروات بسوق العبور للجملة:

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الطماطم بين 1.5 : 3.60 جنيه للكيلو (قفص).

سعر البطاطس بين 2 : 3.75 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 2 : 2.75 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من3.5 : 8.75 جنيهات للكيلو ( قفص).

سعر الجزر من 1.5 : 3.25 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الفاصوليا من5: 11 جنيه للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 3 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 2 : 4 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 3 : 8 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق غدا الجمعة.. الطماطم تصل الى 3.60 جنيه

سعر الفلفل الرومي صوب 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 3.5 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 7 :13 جنيهات للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 3 : 10 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار صوب 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

أسعار البسلة من 4 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر السبانخ من 3 : 6 جنيهات للكيلو(قفص).

سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا 1.5 : 3 جنيهات للكيلو(شوال - قفص).

أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1 : 1.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

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