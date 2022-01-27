تباطؤ نمو مبيعات القطاع الصناعى فى إيطاليا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي «آيستات» الصادرة اليوم، تباطؤ وتيرة نمو مبيعات القطاع الصناعي في إيطاليا خلال نوفمبر الماضي.

وذكر المكتب أن مبيعات القطاع الصناعي خلال شهر نوفمبر الماضي زادت بنسبة 4ر2% مقارنة بالشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بعد نموها بمعدل 9ر2% في /أكتوبر الماضي.

وارتفعت المبيعات المحلية للقطاع بنسبة 2.2%، في حين زادت المبيعات الخارجية بنسبة 7ر2%.

وعلى أساس سنوي، زادت المبيعات الصناعية بنسبة 2ر22% خلال نوفمبر الماضي، بعد نمو سنوي بنسبة 17% خلال الشهر السابق.

كما زاد إجمالي المبيعات خلال الشهور الثلاثة حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 5ر3% مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت مصادر مطلعة إن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تستهدف اقتراض 30 مليار يورو (36 مليار دولار) لتمويل إجراءات تحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الرقم يزيد كثيرا عن الرقم الذي أعلنه وزير المالية روبرتور جولاتيري، في مقابلة مع الوكالة يوم 10 يناير الحالي، حيث تحدث عن اعتزام الحكومة اقتراض 24 مليار يورو إضافية.



ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا مساء اليوم لإقرار هذا الطلب ورفعه إلى البرلمان للحصول على موافقته عليه.



وقال أحد المصادر إنه سيتم استخدام هذه الأموال في إعادة تمويل الشركات التي تضررت من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب تمويل تمديد برنامج دعم أجور العاملين في الشركات والمشروعات المتضررة من الجائحة.

وقد دعا وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير في تشرنوبيو في إيطاليا، السبت، إلى "أوروبا أقوى" قادرة على التمتع بـ "استقلالها السياسي"، وتكون ذات "سيادة على الصعيد التكنولوجي" بدل الاكتفاء بلعب دور "السوق المشتركة".

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، لـ"فرانس برس"، على هامش مشاركته في منتدى دافوس المصغر الذي تنظمه مجموعة "إمبروسيتي فوروم" الاستشارية على ضفاف بحيرة كومو: "نرغب في بذل الجهود من أجل أوروبا تحتل مكانتها كقوة عظمى في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة والصين وتدافع عن مجموعة من القيم".