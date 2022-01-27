الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا

محادثات فيينا
محادثات فيينا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن تل أبيب ستواصل استراتيجيتها في التعامل مع العداء الإيراني، بغض النظر عن محادثات فيينا الحالية حول الاتفاق النووي.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس: "عندما نسمع الدعوات الإيرانية الصادرة يوميًا إلى إبادة إسرائيل، وعندما نشاهد تقدمهم السريع نحو امتلاك الأسلحة النووية، فإن اللامبالاة تعد بمثابة الموافقة الضمنية".

وأكد بينيت أنه لا يجوز أن تتحدث إيران عن إبادة الدولة اليهودية، وأن تكون - في الوقت ذاته - شريكًا مشروعًا لأي شيء، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

من جانبه، قال بريت ماكجورك مستشار الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة والقوى تقترب من إبرام اتفاق نووي محتمل مع إيران.

وأضاف: "نحن في بيئة اتفاق لكني لا أعرف ما هي احتمالات نجاحه".

وتستمر المفاوضات بين القوى الدولية وإيران حول إبرام اتفاق نووي ينص على تقييد أنشطة طهران في ذلك المجال ومنع امتلاكها لأسلحة نووية. 

إيران إسرائيل فيينا محادثات فيينا البرنامج النووي الإيراني رئيس الوزراء الاسرائيلي

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