بالأبيض والأسود.. أحمد الفيشاوى يخضع لجلسة تصوير جديدة

خضع الفنان أحمد الفيشاوي، لجلسة تصوير جديدة بعدسة أحد مصوري المشاهير بالأبيض والأسود، سلط الضوء من خلالها على الوشم الخاص به الذي رسمه على جسده بالكامل.

واعتاد “الفيشاوي” على إثارة الجدل سواء بظهوره في أي من المناسبات وخاصة مع زوجته السابقة ندى الكامل والتي انفصل عنها منذ فترة قليلة، بالإضافة إلى إثارته للجدل بسبب إطلالاته الخاصة به واهتمامه برسم الوشم في جسده بالكامل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي السينمائية في الوقت الحالي يعرض بدور العرض السينمائي فيلم جديد بعنوان “ريتسا” ويشارك في بطولته النجم الكبير محمود حميدة والفنان المصري العالمي أمير المصري وعائشة بن أحمد وكارولين عزمي وعدد كبير من النجوم ومن تأليف معتز فتيحة الذي صاغ مجموعة من قصص الحب والرومانسية بين عدد من الأجيال المختلفة.