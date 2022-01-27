الخميس 27 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بالأبيض والأسود.. أحمد الفيشاوى يخضع لجلسة تصوير جديدة

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

خضع الفنان أحمد الفيشاوي، لجلسة تصوير جديدة بعدسة أحد مصوري المشاهير بالأبيض والأسود، سلط الضوء من خلالها على الوشم الخاص به الذي رسمه على جسده بالكامل.

واعتاد “الفيشاوي” على إثارة الجدل سواء بظهوره في أي من المناسبات وخاصة مع زوجته السابقة ندى الكامل والتي انفصل عنها منذ فترة قليلة، بالإضافة إلى إثارته للجدل بسبب إطلالاته الخاصة به واهتمامه برسم الوشم في جسده بالكامل.

 

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي السينمائية في الوقت الحالي يعرض بدور العرض السينمائي فيلم جديد بعنوان “ريتسا” ويشارك في بطولته النجم الكبير محمود حميدة والفنان المصري العالمي أمير المصري وعائشة بن أحمد وكارولين عزمي وعدد كبير من النجوم ومن تأليف معتز فتيحة الذي صاغ مجموعة من قصص الحب والرومانسية بين عدد من الأجيال المختلفة.

الابيض والاسود الفيشاوي الوشم جلسة تصوير أحمد الفيشاوي الابيض الأسود

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس الجمعة: شديد البرودة

«أحلى كلام».. برنامج ترفيهى جديد على «الحياة» يومى الجمعة والسبت

الكويت تعلن تسجيل 6515 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كود مهنى للبرامج الرياضية تلتزم به المتحدة للخدمات الإعلامية

الآن رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بالفنانة كارولين عزمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا

خوفًا من الزلازل المتكررة.. إسرائيل تفعل نظام إنذار جديد

الجيش الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين على حدود غزة