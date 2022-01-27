خفض سرعة القطارات في الخطين الأول والثاني بالمترو

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق للخطين الأول «حلوان - المرج» والثاني «شبرا الخيمة - المنيب»، إن هناك تهدئة للسرعة في المحطات السطحية بالخطين نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار منعا لوقوع مشاكل فنية داخل القطارات أثناء مسيرها.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن هناك تعليمات مشددة بمتابعة حركة القطارات أثناء مسيرها نظرا لسوء الأحوال الجوية وتحسبا لسقوط الأمطار، لذا يتم خفض السرعة للتأكد من سير القطارات بشكل أمن.

وتابعت المصادر أن خفض سرعة القطارات لن يؤثر بشكل سلبي على حركة التقاطر بين القطارات نظرا لأن خفض السرعة يكون في المحطات السطحية فقط بالخط الأول للمترو «حلوان - المرج».